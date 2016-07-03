Домашняя выпечка - лучшие рецепты

У каждого человека есть свои любимые блюда. И наверное немало найдется блюд, которые прочно связаны с какими-либо значимыми жизненными событиями - семейными праздниками, днем рождения, первой влюбленностью, первым разочарованием, походным ужином, ночными посиделками или какими-то иными вехами на жизненном пути.
Но домашняя выпечка всегда возвращает нас в счасливое детство - к семье, бабушкам, запаху печеного, сладкого и вкусного, к праздникам, к друзьям и ожиданию чуда
И домашняя выпечка - это не только еда или десерт. Это - всегда что-то большее. Это особая атмосфера праздника, это прекрасное настроение, это ожидание удовольствия, это ощущение дома и собственной в нем защищенности.
Но в последнее время с ускорением ритма жизни, с более широкими потребительскими возможностями домашняя выпечка все реже и реже появляется на наших семейных столах.
И вместе с ней исчезает и важная часть домашнего уюта.
Что еще может быть лучше, когда возвращаешься домой после тяжелого дня работа, переступаешь порог и тебя вдруг обволакивает этот приятный уютный запах - свежеиспеченной выпечки: пирогов, тортов, бисквитов или чего-то еще. Или когда просыпаешься рано утром, сонный, еще под впечатлением от приснившегося и чувствуешь запах испеченных блинов.
Волшебство в наших руках. Мы не можем в один день изменить мир. Но можно испечь что-то вкусное и порадовать близких. Это маленькое локальное чудо, но именно оно сделает наш мир чуточку лучше.
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